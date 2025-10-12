ECONOMIE
President Madagaskar meldt 'poging illegale machtsovername'

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 9:27
ANTANANARIVO (ANP/AFP/DPA) - De president van Madagaskar stelt dat een poging gaande is om illegaal de macht over te nemen in zijn land. De schriftelijke verklaring van staatshoofd Andry Rajoelina volgt op berichten dat militairen zich hebben aangesloten bij anti-regeringsbetogers.
Volgens Rajoelina wil hij zijn land en de internationale gemeenschap informeren "dat er momenteel op het nationale grondgebied wordt geprobeerd om op illegale wijze en met geweld de macht te grijpen, in strijd met de grondwet en democratische principes".
In het Afrikaanse land wordt al weken door jongeren gedemonstreerd tegen slechte voorzieningen, onderwijsproblemen en armoede. Veiligheidstroepen hebben daar hard tegen opgetreden en volgens de Verenigde Naties zijn zeker 22 doden gevallen.
De VS hebben de eigen burgers in Madagaskar dit weekend gewaarschuwd een veilige plek te vinden. De ambassade meldt dat er berichten zijn dat militairen en andere veiligheidstroepen op elkaar hebben geschoten.
