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China wil slankere elektrische auto's

Economie
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 12:49
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China wil slankere elektrische auto's, na jaren waarin grotere accu's en de groeiende vraag naar ruimte en functies personenwagens aanzienlijk groter en zwaarder hebben gemaakt. Dat meldde de Chinese staatszender CCTV zondag.
De gemiddelde personenauto in het land woog in 2024 zo'n 1700 kilogram, ongeveer een derde meer dan in 2012. Elektrische wagens zijn door de jaren heen daarnaast breder geworden, waarbij veel populaire SUV's nu de 2 meter breedte naderen of overschrijden.
Bestaande infrastructuur komt hierdoor onder druk, aldus de staatszender. Volgens CCTV worden sommige elektrische auto's te groot voor parkeerplaatsen. Een voertuig dat door de omroep werd opgemeten, was bijna 2,30 meter breed.
De Chinese overheid is al begonnen met het nemen van maatregelen om de trend te keren. Een verplichte nationale norm die op 1 januari van kracht werd, verbiedt bijvoorbeeld de productie, verkoop of registratie van nieuwe elektrische modellen die niet voldoen aan bepaalde eisen voor energieverbruik.
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