ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennissters Siniaková en Townsend winnen dubbelspel Roland Garros

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 13:10
anp070626080 1
PARIJS (ANP) - Tennissters Kateřina Siniaková en Taylor Townsend hebben zondag de titel bij het dubbelspel op Roland Garros veroverd. Het Tsjechisch-Amerikaanse duo was in de finale in twee sets te sterk voor Anna Danilina uit Kazachstan en Aleksandra Krunić uit Servië: 6-2 7-5.
Het is de elfde grandslamtitel voor de Tsjechische Siniaková. Drie van die titels won ze met de Amerikaanse Townsend. Eerder won Siniaková Roland Garros ook al met de eveneens Amerikaanse Coco Gauff en twee keer met haar eigen landgenote Barbora Krejčíková.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading