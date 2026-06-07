Tennissters Siniaková en Townsend winnen dubbelspel Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennissters Kateřina Siniaková en Taylor Townsend hebben zondag de titel bij het dubbelspel op Roland Garros veroverd. Het Tsjechisch-Amerikaanse duo was in de finale in twee sets te sterk voor Anna Danilina uit Kazachstan en Aleksandra Krunić uit Servië: 6-2 7-5.

Het is de elfde grandslamtitel voor de Tsjechische Siniaková. Drie van die titels won ze met de Amerikaanse Townsend. Eerder won Siniaková Roland Garros ook al met de eveneens Amerikaanse Coco Gauff en twee keer met haar eigen landgenote Barbora Krejčíková.