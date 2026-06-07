ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode en gewonden bij schietpartijen in Israël

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 12:43
anp070626077 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël zijn zeker één dode en vijf gewonden gevallen, meldden Israëlische reddingswerkers. De schietpartijen vonden plaats op meerdere plekken in het midden van het land, in de buurt van de Westelijke Jordaanoever.
Volgens Al Jazeera zijn twee verdachten tot nu toe "uitgeschakeld" en wordt er nog steeds gezocht naar anderen. Ook zou het wapen dat gebruikt is bij de schietpartijen zijn gevonden.
Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft laten weten dat hij de ontwikkelingen rond de dodelijke schietpartijen volgt.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading