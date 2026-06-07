Dode en gewonden bij schietpartijen in Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël zijn zeker één dode en vijf gewonden gevallen, meldden Israëlische reddingswerkers. De schietpartijen vonden plaats op meerdere plekken in het midden van het land, in de buurt van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens Al Jazeera zijn twee verdachten tot nu toe "uitgeschakeld" en wordt er nog steeds gezocht naar anderen. Ook zou het wapen dat gebruikt is bij de schietpartijen zijn gevonden.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft laten weten dat hij de ontwikkelingen rond de dodelijke schietpartijen volgt.