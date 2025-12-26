ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China's spoornet voor hogesnelheidstreinen 50.000 kilometer lang

Economie
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:17
anp261225067 1
BEIJING (ANP/AFP) - China's uitgestrekte spoornet voor hogesnelheidstreinen heeft een totale operationele afstand van 50.000 kilometer bereikt met de opening van een nieuwe lijn op vrijdag. Daarmee is het netwerk, het langste ter wereld, inmiddels een vijfde langer dan de omtrek van de aarde.
De nieuwe lijn begint in de stad Xi'an, bekend om China's beroemde terracottaleger, en eindigt in Yan'an, ten noorden daarvan. De treinrit beslaat in totaal 299 kilometer en de kortste reis duurt 68 minuten. De zogenoemde C9309-trein rijdt er met een snelheid van 350 kilometer per uur. Dat is sneller dan de Japanse Shinkansen, die een topsnelheid van 320 kilometer per uur heeft.
Voor de aanleg van de lijn moesten ook enkele huizen worden gesloopt. De bewoners die moesten verhuizen, zouden 5000 yuan (ongeveer 700 dollar) per huishouden ontvangen om te verhuizen, zeiden lokale autoriteiten in 2020 toen de bouw begon. De laatste jaren werkt China hard aan het uitbreiden van zijn hogesnelheidsnetwerk.
loading

POPULAIR NIEUWS

Regina-George.Mean-Girls

Is je vrouw, je baas, je vriendin narcist? Vrouwelijk narcisme blijft vaak onder de radar

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

ANP-520843452

Je hebt altijd ruimte voor een toetje. En de wetenschap legt uit waarom

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading