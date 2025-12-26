China's spoornet voor hogesnelheidstreinen 50.000 kilometer lang

BEIJING (ANP/AFP) - China's uitgestrekte spoornet voor hogesnelheidstreinen heeft een totale operationele afstand van 50.000 kilometer bereikt met de opening van een nieuwe lijn op vrijdag. Daarmee is het netwerk, het langste ter wereld, inmiddels een vijfde langer dan de omtrek van de aarde.

De nieuwe lijn begint in de stad Xi'an, bekend om China's beroemde terracottaleger, en eindigt in Yan'an, ten noorden daarvan. De treinrit beslaat in totaal 299 kilometer en de kortste reis duurt 68 minuten. De zogenoemde C9309-trein rijdt er met een snelheid van 350 kilometer per uur. Dat is sneller dan de Japanse Shinkansen, die een topsnelheid van 320 kilometer per uur heeft.

Voor de aanleg van de lijn moesten ook enkele huizen worden gesloopt. De bewoners die moesten verhuizen, zouden 5000 yuan (ongeveer 700 dollar) per huishouden ontvangen om te verhuizen, zeiden lokale autoriteiten in 2020 toen de bouw begon. De laatste jaren werkt China hard aan het uitbreiden van zijn hogesnelheidsnetwerk.