Extra vertraging gezamenlijk ruimteproject Rusland en Kazachstan

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland en Kazachstan hebben de eerste lancering onder hun gezamenlijke Baiterek-ruimteproject uitgesteld. De debuutlancering van de Russische Soejoz 5-raket wordt verschoven naar een nader te bepalen tijdstip om extra controles mogelijk te maken.

De raket zou tegen het einde van het jaar opstijgen vanaf het Baiterek-complex, een nieuwe faciliteit op de Baikonoer Cosmodrome in Kazachstan, dat al decennialang dienstdoet als de belangrijkste lanceerbasis van Rusland. Maar de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vindt het nodig nog aanvullende controles uit te voeren van zowel de boordapparatuur als de grondapparatuur.

Met het programma proberen de Russen te concurreren met ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De ontwikkeling van de nieuwe raket loopt echter al jaren achter op schema, gehinderd door sancties die voor het eerst werden opgelegd na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en later werden uitgebreid na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland in februari 2022.