ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontmoeting Zelensky en Trump aanstaande zondag

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:15
anp261225066 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bekendgemaakt dat hij zondag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoet. Hij voegde eraan toe niet te kunnen zeggen of hun overleg zal leiden tot de ondertekening van akkoorden.
Zelensky wil Trump spreken over onder meer veiligheidsgaranties en extra druk op Rusland. De leiders zullen elkaar treffen na de grote inspanningen van de afgelopen weken om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen.
Delegaties uit Kyiv en Washington hebben meermaals gesproken over een Amerikaans vredesplan. Na onderhandelingen is dat een plan met twintig punten geworden. Volgens Zelensky is het vredesplan, dat nu bij Rusland ligt, voor 90 procent klaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

Regina-George.Mean-Girls

Is je vrouw, je baas, je vriendin narcist? Vrouwelijk narcisme blijft vaak onder de radar

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

ANP-520843452

Je hebt altijd ruimte voor een toetje. En de wetenschap legt uit waarom

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading