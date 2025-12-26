Ontmoeting Zelensky en Trump aanstaande zondag

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bekendgemaakt dat hij zondag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoet. Hij voegde eraan toe niet te kunnen zeggen of hun overleg zal leiden tot de ondertekening van akkoorden.

Zelensky wil Trump spreken over onder meer veiligheidsgaranties en extra druk op Rusland. De leiders zullen elkaar treffen na de grote inspanningen van de afgelopen weken om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen.

Delegaties uit Kyiv en Washington hebben meermaals gesproken over een Amerikaans vredesplan. Na onderhandelingen is dat een plan met twintig punten geworden. Volgens Zelensky is het vredesplan, dat nu bij Rusland ligt, voor 90 procent klaar.