Chinees chipbedrijf CXMT naar rechter over zwarte lijst Pentagon

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon omdat het verwijderd wil worden van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger.

CXMT ontkent betrokkenheid bij het Chinese leger en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik en niet voor militaire toepassingen. Het bedrijf is daarom naar eigen zeggen onrechtmatig op de zwarte lijst van het Pentagon gezet. Als gevolg van die zwarte lijst kan het bedrijf beperkingen ondervinden bij het zakendoen in de VS. Naast het Pentagon wordt ook defensieminister Pete Hegseth genoemd in de rechtszaak.

CXMT, voluit ChangXin Memory Technologies, maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters. In juli ging het bedrijf naar de beurs in Shanghai.

Reputatieschade

De chipproducent zegt commerciële schade en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst van het Pentagon. Met de rechtszaak wil het bedrijf zijn reputatie en zakelijke belangen beschermen.

Onlangs werd door zakenmedia nog gemeld dat Apple interesse zou hebben om chips te kopen van CXMT. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen om geen geheugenchips van de Chinese fabrikant te kopen. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis.