Schiphol bestudeert uitspraak over gebiedsverbod XR-activisten

HAARLEM (ANP) - Schiphol bestudeert de uitspraak in een kort geding over de langdurige toegangsverboden die de luchthaven had opgelegd aan demonstranten van Extinction Rebellion (XR). Schiphol mocht klimaatactivisten die in het beveiligde deel van de luchthaven demonstreerden geen jarenlang gebiedsverbod opleggen, besloot de rechtbank vrijdag.

"Wij hebben de wettelijke taak ervoor te zorgen dat het beveiligde gebied voorbij de toegangscontrole alleen toegankelijk is voor medewerkers en reizigers met een geldig vervoersbewijs die de bedoeling hebben om te vliegen", stelt Schiphol in een verklaring. "Die taak voeren we uit in het belang van onze reizigers en medewerkers. We beraden ons op hoe deze uitspraak zich verhoudt tot onze wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Dat zullen we zorgvuldig bestuderen."

Volgens de rechter was het verbod een "ontoelaatbare inperking" van het demonstratierecht en had Schiphol concrete veiligheidsrisico's niet aannemelijk gemaakt.