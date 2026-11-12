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Chinese boete voor promoten 'ontrouw' in chocoladereclame

Economie
door anp
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SHANGHAI (ANP/AFP) - Chinese autoriteiten hebben een boete opgelegd om een reclame waarin "verkeerde opvattingen over huwelijk en tradities" worden neergezet. Het gaat om een reclamevideo voor het Amerikaanse chocolademerk Dove. De boete van 800.000 yuan, omgerekend zo'n 110.000 euro, is voor het Chinese bedrijf dat de reclame maakte.
In de video krijgt een vrouw chocola van een andere man nadat haar vriend haar negeert. Volgens de toezichthouder uit Shanghai is er sprake van ontrouw, verpakt "als een 'zoete ervaring'".
Het filmpje leidde in China eerder al tot ophef. Op sociale media kreeg het kritiek, omdat het vreemdgaan zou promoten. Dove, dat in handen is van het Amerikaanse concern Mars, heeft daar zijn excuses al voor aangeboden en stelt dat het "duidelijk ongepast" was. Het chocolademerk stelde dat de reclame niet de interne procedure voor het beoordelen van content had doorlopen.
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