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Wennemars schaatst opnieuw tegen Lian na veelbesproken wissel

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Joep Wennemars schaatst vrijdag bij de wereldbeker in Beijing zijn 1000 meter tegen de Chinees Lian Ziwen. Dat is een herhaling van de rit op de Olympische Winterspelen van februari in Milaan, toen Lian de Nederlander hinderde op de kruising. De 24-jarige schaatser van Team Essent leek tot dat moment op weg naar een medaille, maar eindigde vervolgens als vijfde.
Wennemars en Lian rijden de achtste rit. Kjeld Nuis neemt het daarna nog op tegen de Amerikaan Cooper McLeod; Kayo Vos rijdt vervolgens de laatste rit tegen Zach Stoppelmoor, eveneens uit de Verenigde Staten. Olympisch kampioen Jordan Stolz ontbreekt, net als de geblesseerde nummer 2 van de Spelen, Jenning de Boo.
Het wereldbekerweekend in Beijing is het eerste van het seizoen en duurt van vrijdag tot en met zondag.
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