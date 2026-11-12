Golfer Luiten leidt na eerste dag seizoensfinale in Dubai

DUBAI (ANP) - Golfer Joost Luiten leidt na de eerste dag van de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. De Nederlander legde de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estate af in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. De Deen Jacob Skov Olesen staat tweede met 68 slagen.

Luiten stond eigenlijk niet op de deelnemerslijst voor de seizoensfinale, maar mocht door afmeldingen van anderen alsnog meedoen. Luiten speelde al vaak mee in het slottoernooi, waar dit jaar 10 miljoen dollar aan prijzengeld wordt verdeeld. De 40-jarige prof haalde zijn hoogste klassering in 2013 met de vierde plaats.

De Noord-Ier Rory McIlroy kan in Dubai voor de achtste keer het jaar afsluiten als beste speler van de Europese Tour. Hij evenaart dan de Schotse recordhouder Colin Montgomerie. McIlroy begon aan het toernooi in Dubai als nummer 2 van de ranking; de Spanjaard Eugenio Chacarra leidt het klassement. McIlroy staat na de eerste ronde gedeeld derde met 69 slagen, Chacarra gedeeld 23e met 72 slagen.