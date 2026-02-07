Chinese centrale bank blijft goud opkopen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De centrale bank van China is in januari doorgegaan met het opkopen van goud. Volgens een verklaring van de People's Bank of China op zaterdag ging het om een hoeveelheid van 40.000 troy ounces (elk 31,1 gram) die vorige maand werd ingekocht.

Daarmee is de Chinese centrale bank nu al vijftien maanden op rij bezig met het vergroten van de goudvoorraden. Mede door de goudaankopen door China en andere centrale banken, waaronder die van India, heeft de goudprijs over het afgelopen jaar een enorme opmars gemaakt naar nieuwe recordniveaus. Aan die opmars kwam onlangs wel even een einde doordat de goudprijs flink daalde onder druk van winstnemingen door handelaren. De goudprijs piekte daarvoor op bijna 5600 dollar per troy ounce.

Goudbrancheorganisatie World Gold Council (WGC) meldde onlangs dat centrale banken over het gehele jaar 863 ton goud hebben gekocht en dat de vraag door centrale banken dit jaar waarschijnlijk hoog zal blijven.