Pakken van Nederlandse olympiërs na wedstrijd te koop op veiling

MILAAN (ANP) - Het schaatspak waarin Joy Beune zaterdagmiddag de 3000 meter schaatst, is direct na de wedstrijd te koop op de online TeamNL-veiling. Dat geldt ook voor de Nederlandse vlag van de openingsceremonie van vrijdag en veel andere wedstrijdattributen op de Winterspelen. Veel Nederlandse sporters zijn enthousiast over de veiling via het online platform van MatchWornShirt, omdat de opbrengst naar de vereniging gaat waar zij zelf als kind ooit begonnen.

Zo kunnen geïnteresseerden na de olympische wedstrijd direct bieden op de bril van snowboarder Melissa Peperkamp, het skeleton-wedstrijdpak van Kimberley Bos en de tas van schaatser Jenning de Boo. Pakken worden niet gewassen, maar wel bacterieel gereinigd door specialisten van het veilingplatform.

"Topsporters houden een warm gevoel voor de club waar het ooit begon", weet directeur topsport André Cats. "Ze willen kinderen actief inspireren en stimuleren om te gaan sporten, om te ontdekken wat dat met je doet. We hopen dat deze veiling het belang zichtbaar maakt van al die sportverenigingen waar het Nederlandse talent opgroeit."