Chinese economie vertraagt verder door zwakke winkelverkopen

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 8:03
anp151225064 1
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese economische activiteit is in november verder afgezwakt na een zwak begin van het laatste kwartaal van dit jaar. De detailhandelsverkopen in China groeiden afgelopen maand in het zwakste tempo sinds de coronapandemie, terwijl de investeringen verder afnamen. Ook de groei van de industriële productie viel verder terug.
De winkelverkopen stegen in november met 1,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de kleinste stijging sinds december 2022 en de laagste groei ooit, met uitzondering van de coronaperiode. Economen hadden gerekend op een groei van 2,9 procent, gelijk aan de stijging in oktober. De zwakke winkelverkopen onderstrepen de zware strijd die de Chinese leiders voeren om de consumptie in de op een na grootste economie weer op gang te brengen.
Beijing heeft de afgelopen jaren geprobeerd het sentiment in de binnenlandse economie te verbeteren, die zwaar te lijden heeft onder de langdurige schuldencrisis in de enorme vastgoedsector van het land.
