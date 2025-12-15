ECONOMIE
Militair transport krijgt indien nodig voorrang op het spoor

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 7:48
DEN HAAG (ANP) - Militaire transporten krijgen in geval van nood voorrang op het spoor boven passagiers- en goederentreinen. Dat meldt demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat). De maatregel is volgens de VVD-bewindsman nodig, omdat de komende jaren fors meer militairen en materieel per trein vervoerd moeten worden.
"We leven in een tijd dat het steeds belangrijker wordt om militairen en militair materieel snel te kunnen verplaatsen", zegt Aartsen. "De dreiging van een militair conflict in Europa neemt toe. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat er altijd capaciteit is voor militair transport op het spoor."
Of ander treinverkeer moet wijken voor een militair transport, hangt onder meer af van wat er wordt vervoerd. Een trein met munitie die doorlopend bewaakt moet worden, kan bijvoorbeeld voorrang krijgen. Ook het actuele dreigingsbeeld speelt een rol. Van de voorrangsregeling wordt pas gebruikgemaakt als het echt niet anders kan, benadrukt Aartsen.
