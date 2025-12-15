Vrijwel alle Pathé-bioscopen krijgen statiegeldmachines

AMSTERDAM (ANP) - In vrijwel alle Pathé-bioscopen kunnen mensen binnenkort statiegeldflesjes inleveren en statiegeld terugkrijgen. Verpact, de stichting die namens onder meer supermarkten verantwoordelijk is voor de inzameling van plastic flesjes, deed al een proef in drie bioscopen. De organisatie heeft nu met Pathé afgesproken ook inzamelmachines te plaatsen in andere vestigingen.

Om problemen met de inzameling van flesjes en blikjes tegen te gaan, werkt Verpact aan een flinke uitbreiding van het aantal inzamelpunten. De sector moet zelf zorgen dat minstens 90 procent van de flesjes en blikjes wordt ingezameld, maar die doelstelling wordt al jaren niet gehaald.

Pathé heeft dertig bioscopen in Nederland. In vijfentwintig daarvan komen de nieuwe inzamelmachines. Sinds 2021 heeft Pathé al vrijwillige inleverbakken waarin bezoekers hun statiegeldflesjes kunnen doneren aan goede doelen. De optie om te doneren aan goede doelen blijft met de nieuwe apparaten van Verpact ook bestaan.