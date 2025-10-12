ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese eigenaar zegt op afstand te zijn gezet bij Nexperia

Economie
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 21:36
anp121025121 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse regering en de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam hebben ingegrepen bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia, meldt de Chinese eigenaar Wingtech. Het resultaat is dat Wingtech-topman Zhang Xuezheng voorlopig aan de kant is gezet als topman van Nexperia.
Ook draagt de ondernemingskamer het beheer over vrijwel alle aandelen in Nexperia over aan een andere partij dan Wingtech, meldt het bedrijf in een bij de beurs van Shanghai ingediend document.
Volgens Wingtech heeft het ministerie van Economische Zaken Nexperia op 30 september bevolen om een jaar lang niets te veranderen aan de activa, het intellectuele eigendom, de bedrijfsactiviteiten of het personeel. Daarna stapten Nederlandse en Duitse bestuursleden van Nexperia naar de ondernemingskamer, die oordeelde dat Zhang en de Chinese aandeelhouder op afstand moeten worden gezet.
Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt niet in te gaan op "individuele bedrijfscasussen".
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

Loading