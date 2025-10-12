Chinese eigenaar zegt op afstand te zijn gezet bij Nexperia

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse regering en de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam hebben ingegrepen bij de Nijmeegse chipmaker Nexperia, meldt de Chinese eigenaar Wingtech. Het resultaat is dat Wingtech-topman Zhang Xuezheng voorlopig aan de kant is gezet als topman van Nexperia.

Ook draagt de ondernemingskamer het beheer over vrijwel alle aandelen in Nexperia over aan een andere partij dan Wingtech, meldt het bedrijf in een bij de beurs van Shanghai ingediend document.

Volgens Wingtech heeft het ministerie van Economische Zaken Nexperia op 30 september bevolen om een jaar lang niets te veranderen aan de activa, het intellectuele eigendom, de bedrijfsactiviteiten of het personeel. Daarna stapten Nederlandse en Duitse bestuursleden van Nexperia naar de ondernemingskamer, die oordeelde dat Zhang en de Chinese aandeelhouder op afstand moeten worden gezet.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt niet in te gaan op "individuele bedrijfscasussen".