Goud shorttrackster Xandra Velzeboer op 500 meter in Montreal

MONTREAL (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft in de World Tour in het Canadese Montreal de gouden medaille veroverd op de 500 meter. De regerend wereldkampioene op deze afstand nam in de voorlaatste ronde de leiding en wist deze in de slotronde vast te houden. De Canadese Kim Boutin eindigde als tweede en de Amerikaanse Corinne Stoddard werd derde. Michelle Velzeboer, de jongere zus van Xandra, kwam als vierde over de finish.

De zussen Velzeboer behaalden eerder zondag een zilveren medaille op de gemengde aflossing.