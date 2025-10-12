ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse sociale-mediaster lanceert nieuwe radicaal-rechtse partij

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 21:04
anp121025118 1
MADRID (ANP/AFP) - Alvise Perez, een 35-jarige Spaanse EU-parlementariër met een grote aanhang op sociale media, heeft zondag de nationale anti-immigratiepartij Se Acabo La Fiesta (Het feest is voorbij) gelanceerd. Perez schokte vorig jaar de politieke elite door als jonge radicaal-rechtse fractie drie zetels te winnen bij de Europese Parlementsverkiezingen.
In Madrid beloofde Perez tegenover duizenden aanhangers corruptie, criminaliteit en de traditionele politiek aan te pakken. Perez zei "het grootste deportatieplan in de recente geschiedenis van Spanje" te introduceren, dat gefinancierd wordt door het bevriezen van alle buitenlandse hulp. Hij beloofde ook royale belastingverlagingen.
Perez heeft meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Hij plaatst er onder meer spottende uitlatingen over het Europees Parlement, tirades tegen corruptie en een video waarin hij op een jetski naar een eiland voor de kust van Marokko vaart om er de Spaanse vlag te planten.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

Loading