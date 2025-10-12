Spaanse sociale-mediaster lanceert nieuwe radicaal-rechtse partij

MADRID (ANP/AFP) - Alvise Perez, een 35-jarige Spaanse EU-parlementariër met een grote aanhang op sociale media, heeft zondag de nationale anti-immigratiepartij Se Acabo La Fiesta (Het feest is voorbij) gelanceerd. Perez schokte vorig jaar de politieke elite door als jonge radicaal-rechtse fractie drie zetels te winnen bij de Europese Parlementsverkiezingen.

In Madrid beloofde Perez tegenover duizenden aanhangers corruptie, criminaliteit en de traditionele politiek aan te pakken. Perez zei "het grootste deportatieplan in de recente geschiedenis van Spanje" te introduceren, dat gefinancierd wordt door het bevriezen van alle buitenlandse hulp. Hij beloofde ook royale belastingverlagingen.

Perez heeft meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Hij plaatst er onder meer spottende uitlatingen over het Europees Parlement, tirades tegen corruptie en een video waarin hij op een jetski naar een eiland voor de kust van Marokko vaart om er de Spaanse vlag te planten.