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Chinese export blijft sterk groeien dankzij AI-boom

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 5:53
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BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export en import zijn in juli opnieuw sterk gegroeid. De op een na grootste economie ter wereld blijft profiteren van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie (AI), die zorgt voor een grote vraag naar Chinese computers en andere technologieproducten.
Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met 23,9 procent tegenover een jaar eerder. Economen hadden gerekend op een groei van 23 procent. In juni nam de export nog met 27 procent toe.
De import groeide met 27,5 procent, na een stijging van 36 procent in juni. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam daardoor uit op 112,5 miljard dollar.
De sterke handelsgroei houdt aan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de handelsspanningen tussen Beijing en Washington. De Chinese export naar de Verenigde Staten steeg in juli met 17 procent op jaarbasis.
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