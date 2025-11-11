Chinese exportdump komt volgens ECB niet door handelsoorlog

FRANKFURT (ANP/RTR) - Een zwakke binnenlandse vraag, en niet de Amerikaanse invoerheffingen, is de belangrijkste reden dat China overtollige producten tegen bodemprijzen op de Europese markt dumpt. Dat staat in een nieuwe studie van de Europese Centrale Bank (ECB).

In de Europese industrie wordt de laatste tijd veel geklaagd over toenemende goedkope import uit China, waardoor bedrijven hier uit de markt gedrukt zouden worden. Deskundigen van de ECB erkennen dat de dit jaar geëscaleerde handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China kan leiden tot een verdere verschuiving van de Chinese export naar Europa.

"De stijging van de Chinese export naar de EU dateert echter van voor de laatste spanningen en valt samen met het begin van de zwakte in de binnenlandse vraag in China." De ECB signaleert dat het begin van de huidige trend terug te voeren is tot 2021, toen een neergang in de huizenmarkt in China de binnenlandse vraag drukte en begon te wegen op investeringen in de woningbouw.