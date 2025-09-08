Chinese exportgroei neemt af tot laagste niveau in zes maanden

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De groei van de Chinese export is in augustus afgenomen tot het laagste niveau in zes maanden. De Chinese uitvoer naar de Verenigde Staten nam opnieuw af ondanks het voorlopige handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten. China wist die daling op te vangen door meer te exporteren naar andere landen.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 4,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de kleinste groei sinds februari en minder dan de groei van 5,5 procent die economen hadden voorzien. De Chinese export naar de VS, de grootste handelspartner van China, daalde met ruim 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op maandbasis bedroeg de daling 11,8 procent.

China en de VS bereikten in mei een akkoord om hun tarieven op elkaars goederen voor negentig dagen flink te verlagen. In augustus werd die wapenstilstand met nog eens negentig dagen verlengd, waardoor de lagere importheffingen tot 10 november van kracht blijven.