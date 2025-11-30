ECONOMIE
Chinese industrie nog steeds in dip ondanks betere relatie met VS

zondag, 30 november 2025 om 9:58
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in november voor de achtste maand op rij gekrompen. Daarmee lijkt de op een na grootste economie ter wereld nog steeds verzwakt, ondanks een recent handelsbestand met de Verenigde Staten.
De inkoopmanagersindex voor de industrie, een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van fabrieken, kwam volgens nieuwe cijfers van de Chinese overheid uit op 49,2. Dit is een verbetering ten opzichte van de 49,0 die in oktober werd genoteerd, maar blijft onder de grens van 50 die groei van krimp scheidt.
De spanningen tussen China en de VS zijn verminderd na een ontmoeting vorige maand tussen presidenten Donald Trump en Xi Jinping. Maar het land kampt nog steeds met een zwakke binnenlandse vraag.
De economische groei van China vertraagde vorig kwartaal tot het traagste tempo in een jaar. Analisten voorzien een verdere vertraging en voorspellen in de lopende periode de zwakste groei sinds de laatste drie maanden van 2022, toen China nog met coronalockdowns kampte.
