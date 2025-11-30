ECONOMIE
Dodental Sri Lanka verder gestegen na noodweer

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 9:25
COLOMBO (ANP/AFP) - Het dodental door ernstig noodweer in Sri Lanka is opgelopen tot 159. Ook worden nog 203 personen vermist, melden de autoriteiten in de eilandstaat.
Het land kreeg door cycloon Ditwah dagenlang te maken met hevige neerslag. Dat leidde tot overstromingen en veel schade. Vele duizenden woningen zijn verwoest en in delen van het land zijn er problemen met elektriciteit en de watervoorziening.
De overlast is nog niet voorbij. Een functionaris van het rampencoördinatiecentrum waarschuwde voor overstromingen in laaggelegen gebieden langs de oevers van de Kelani-rivier.
President Anura Kumara Dissanayake heeft de noodtoestand uitgeroepen en gevraagd om internationale hulp. India gaf daar gehoor aan en ook Japan stuurt een team. Ernstig noodweer teisterde de afgelopen tijd ook landen als Indonesië en Thailand. Er vielen in Zuidoost-Azië honderden doden na overstromingen en aardverschuivingen.
