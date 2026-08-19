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Burgemeester Westerveld tekent brief Drents boerenprotest niet

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 10:59
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DIEVER (ANP) - Burgemeester Jouke Spoelstra van de gemeente Westerveld in Drenthe heeft de brief die boeren hem aanboden tijdens een 'stikstofmars' door de provincie niet ondertekend. Dat meldt een ANP-verslaggever. De colonne gaat verder naar Meppel.
Een van de drie colonnes die op de protestdag door de provincie trekken, kwam rond 10.00 uur aan in Diever, de hoofdplaats van de gemeente Westerveld. Daar sprak Spoelstra met de toegestroomde boeren die betogen tegen het stikstofbeleid. De burgemeester zei de zorgen van de boeren te snappen en te delen, maar ondertekende de brief van de boeren niet. Daarin wordt steun en politieke actie gevraagd.
Spoelstra: "We hebben heel duidelijk gezegd: de gemeente is niet het bevoegd gezag bij de stikstofaanpak. Het is ook niet de manier om via de gemeente te proberen landelijke besluiten te herroepen. Wel nemen we de zorgen natuurlijk mee richting onze landelijke contacten."
Enkele raadsleden van lokale partijen toonden zich solidair met de boeren; zij ondertekenden de brief wel. Rond 10.15 uur ging de colonne verder richting Meppel.
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