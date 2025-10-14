ECONOMIE
Chinese topman Nexperia trok bankvolmacht financieel topman in

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 12:17
anp141025090 1
AMSTERDAM (ANP) - De Chinese topman van de Nijmeegse chipmaker Nexperia heeft in september de bankvolmachten van belangrijke financieel bestuurders ingetrokken, onder wie financieel topman Stefan Tilger. In plaats daarvan gaf hij financieel onervaren personen, onder wie iemand van buiten Nexperia, de mogelijkheid om namens het bedrijf bankzaken te regelen. Daarnaast liet topbestuurder Zhang Xuezheng de chipmaker waarschijnlijk veel te grote orders plaatsen bij een noodlijdend bedrijf dat ook in zijn handen was. Dat staat in de uitspraak van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, die Zhang en zijn bedrijf Wingtech begin oktober aan de kant zette als bestuurder bij Nexperia.
Uit de uitspraak blijkt ook dat de Nederlandse regering vreesde dat Nexperia onder leiding van Zhang op korte termijn "cruciale bedrijfsprocessen, goederen en kennis" zou verplaatsen naar locaties buiten Europa. Onlangs greep het kabinet hard in en verbood Nexperia iets te veranderen aan zijn bedrijfsvoering.
