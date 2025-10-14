President Madagaskar ontbindt parlement vanuit ballingschap

ANTANANARIVO (ANP/RTR) - De president van Madagaskar, Andry Rajoelina, heeft de Nationale Vergadering per decreet naar huis gestuurd. Dat meldt de bestuurder op de presidentiële Facebookpagina.

Rajoelina werd dit weekend met een Frans militair toestel "in veiligheid" gebracht en naar Dubai gevlogen, na aanhoudende demonstraties tegen zijn regering de afgelopen weken. Die begonnen uit onvrede over de energie- en watervoorziening in het land, maar escaleerden toen dit weekend ook eenheden van het leger van Madagaskar zich bij de demonstranten voegden. Dinsdagochtend nam de politie van de eilandstaat dezelfde stap.

Volgens een oppositieleider is de ontbinding niet rechtsgeldig omdat de voorzitter van de Nationale Vergadering niet zou zijn ingelicht. De oppositie zou bezig zijn geweest met een afzettingsprocedure van Rajoelina.

Rajoelina liet maandag in een videoboodschap weten niet van plan te zijn om op te stappen. De president zei dat hij moest vluchten om zijn leven te beschermen.

De veelal jonge demonstranten gaan sinds enkele weken de straat op, ook nu de president is gevlucht. Daarbij gebruiken ze vlaggen met een doodshoofd met een strohoed erop, een verwijzing naar de animeserie One Piece. De vlag wordt ook in onder meer Marokko gebruikt als symbool voor de Gen Z-protesten.