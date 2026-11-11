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PostNL zet extra mensen en meer ritten in voor drukte feestdagen

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - PostNL gaat de komende feestdagenperiode zijn capaciteit vergroten om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar bezorging van pakketjes voor Black Friday, sinterklaas en kerst. De feestdagen zijn de drukste periode van het jaar voor PostNL. Daarom worden extra mensen ingezet en worden meer ritten gereden door vrachtwagens en bezorgers. Kantoormedewerkers gaan meehelpen met de drukte.
PostNL verwacht op piekdagen ongeveer 1,7 miljoen pakketten te verwerken. Dat zijn er gemiddeld 1,2 miljoen op een normale bezorgdag. In de drukste periode rijden de vrachtwagens voor het vervoer tussen de sorteercentra daarom dagelijks circa 1250 ritten, tegen ongeveer 950 op een normale dag. Het aantal bezorgritten stijgt van gemiddeld 4500 naar zo'n 6300 per dag, aldus PostNL.
Daarnaast is zondag 29 november een extra bezorgdag voor pakketten. Daardoor kunnen zoveel mogelijk sinterklaascadeaus en Black Fridaybestellingen op tijd aankomen. Voor post is maandag 21 december een extra bezorgdag.
Webwinkels
PostNL zegt verder dat er afspraken zijn met grote webwinkels over acties en pakketvolumes. Ook de keuzes die consumenten tijdens het bestellen maken, kunnen helpen om de drukte beter te spreiden. Zo moet volgens PostNL een cadeau voor sinterklaas snel in huis zijn, maar kan een Black Friday-aankoop best even wachten tot een dag waarop de ontvanger thuis is.
Het bedrijf adviseert consumenten ook om op tijd te bestellen. Ook voor kerstkaarten geldt het advies om deze op tijd in de brievenbus te doen.
"We zijn goed voorbereid op de drukste weken van het jaar. Daarbij kijken we niet alleen naar extra capaciteit, maar ook naar hoe we de piek beter kunnen verdelen. Door samen te werken met webshops en consumenten meer keuze te geven, kunnen we de drukste periode van het jaar goed organiseren", aldus Selma Postma, managing director E-commerce bij PostNL.
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