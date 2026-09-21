Eigen bijdrage ouders bijna gratis kinderopvang 2029 iets hoger

DEN HAAG (ANP) - Ouders gaan vanaf 2029 een iets hogere eigen bijdrage betalen voor kinderopvang dan eerder het plan was. Het kabinet kiest ervoor om de opvang voor 95,6 procent te vergoeden, in plaats van de eerder genoemde 96 procent. Dit komt omdat de uitvoering van het nieuwe stelsel en het toezicht duurder uitpakken dan in eerste instantie verwacht.

Het nieuwe systeem moet het stelsel met kinderopvangtoeslag vervangen. Het nieuwe stelsel kost per jaar ongeveer 60 miljoen euro meer dan de toeslagenvariant. In een bijlage bij de Kamerbrief merken ambtenaren op dat de sector zelf nog niet op de hoogte is van de lagere vergoeding.

Voordat het nieuwe systeem ingaat, krijgen ouders elk jaar een iets hogere vergoeding voor de opvang. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het inkomen van ouders.

Het wetsvoorstel om de nieuwe manier van financieren te regelen is nu klaar. De Raad van State gaat het voorstel voorzien van juridisch advies en daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer met de wet instemmen.