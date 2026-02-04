ECONOMIE
Duitse verkoop BYD vertienvoudigd, laat Tesla ver achter zich

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:46
BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van de Chinese elektrische autofabrikant BYD is in Duitsland vorige maand meer dan vertienvoudigd tot 2629 stuks. Dat is ruim het dubbele vergeleken met de verkopen van het Amerikaanse Tesla, werd woensdag bekend.
BYD vergroot daarmee zijn voorsprong op Tesla, nadat het zijn Amerikaanse rivaal vorig jaar al had ingehaald in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Chinese merken als MG, Leapmotor en Xpeng breiden hun activiteiten in Europa al maanden uit, te midden van een felle prijzenoorlog op de thuismarkt.
In Nederland verkocht BYD in januari 368 nieuwe auto's, ruim de helft meer vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Bij Tesla kelderde de verkoop van bijna 1000 auto's in januari vorig jaar tot 307 stuks. Tesla kampt in heel Europa met tegenvallende resultaten door onder meer kritiek op de politieke activiteiten van topman Elon Musk.
