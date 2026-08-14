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Chipbedrijf Applied Materials daalt op Wall Street na cijfers

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 15:38
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NEW YORK (ANP) - Applied Materials was vrijdag een van de verliezers op de beurzen in New York. De grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, die een belang heeft in de Nederlandse chiptoeleverancier Besi, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Ook werd het bedrijf positiever over de verkopen in het hele jaar.
"De snelle wereldwijde opkomst van AI zorgt voor een ongekende vraag naar onze systemen", zei Applied Materials-topman Gary Dickerson. Beleggers hadden echter op nog meer gehoopt. Het aandeel, dat dit jaar bijna in waarde is verdubbeld, werd 4,3 procent lager gezet.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 53.771 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 7802 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 26.844 punten.
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