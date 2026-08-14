Trump vraagt Hooggerechtshof om bouw balzaal door te laten gaan

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stapt naar het Hooggerechtshof om de bouw van de balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Het hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moest worden stilgelegd omdat Trump geen toestemming van het parlement had gekregen.

Die uitspraak is nog niet van kracht, zodat Trump de kans had om die aan te vechten bij het Hooggerechtshof. Nu vraagt de president om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden door kunnen gaan zolang de zaak bij het Hooggerechtshof loopt.

De bouw van de balzaal is al lang begonnen en het deel van het Witte Huis dat daarvoor moest wijken is ook al gesloopt. Een non-profitorganisatie spande de zaak aan omdat Trump daarvoor eerst toestemming had moeten krijgen van het Congres.

Volgens de regering moet de constructie zo'n 400 miljoen dollar kosten (345 miljoen euro). The Washington Post berekende dat het om zeker 600 miljoen dollar zou gaan.