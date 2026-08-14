ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump vraagt Hooggerechtshof om bouw balzaal door te laten gaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 15:42
anp140826177 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stapt naar het Hooggerechtshof om de bouw van de balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Het hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moest worden stilgelegd omdat Trump geen toestemming van het parlement had gekregen.
Die uitspraak is nog niet van kracht, zodat Trump de kans had om die aan te vechten bij het Hooggerechtshof. Nu vraagt de president om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden door kunnen gaan zolang de zaak bij het Hooggerechtshof loopt.
De bouw van de balzaal is al lang begonnen en het deel van het Witte Huis dat daarvoor moest wijken is ook al gesloopt. Een non-profitorganisatie spande de zaak aan omdat Trump daarvoor eerst toestemming had moeten krijgen van het Congres.
Volgens de regering moet de constructie zo'n 400 miljoen dollar kosten (345 miljoen euro). The Washington Post berekende dat het om zeker 600 miljoen dollar zou gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

168616165_m

Hij kraakte 50 jaar lang zijn knokkels om zijn moeder ongelijk te geven: dit is de uitslag

Loading