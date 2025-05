DEN HAAG (ANP) - Het wetsvoorstel dat regelt dat woningcorporaties de huren niet zoals gebruikelijk per 1 juli mogen verhogen, wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat heeft minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad. Over eventuele compensatie is nog geen besluit genomen. De huurbevriezing is een van de koopkrachtmaatregelen die zijn afgesproken in de onderhandelingen over de voorjaarsnota.