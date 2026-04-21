Chipbedrijf ASMI rekent op sterkere tweede jaarhelft

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 18:37
ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) verwacht in de tweede helft van dit jaar een hogere omzet dan in de eerste helft van 2026, maakte het concern dinsdag bekend.
Het bedrijf behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 862,5 miljoen euro, 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. ASMI verwacht dat de inkomsten in het huidige tweede kwartaal stijgen naar 980 miljoen euro, een groei van ongeveer 5 procent.
Volgens topman Hichem M'Saad is ASMI het jaar sterk begonnen, waarbij de groei nog altijd wordt gedreven door de AI-activiteiten. Wel zijn de marktomstandigheden onzekerder geworden door het conflict in het Midden-Oosten, stijgende energieprijzen en mogelijke gevolgen voor de wereldwijde economische groei.
Het concern uit Almere behaalde een nettowinst in het eerste kwartaal van 238,5 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van bijna 29 miljoen euro in de eerste drie maanden van vorig jaar.
