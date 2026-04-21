Bikker wil dat staat betaalt voor beveiliging Joodse instellingen

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil dat de Nederlandse overheid betaalt voor de beveiliging van Joodse instellingen en gebouwen. Nu moeten die organisaties dat nog zelf betalen, maar volgens Bikker is veiligheid een kerntaak van de overheid. Ze noemt de situatie schrijnend.

Bikker wees tijdens een debat over het rapport van de Taskforce Antisemitismebestrijding 'Gevangen in Vrijheden' naar beveiliging die journalisten en politici kunnen krijgen bij dreiging. "Het is een fundamenteel verkeerde omdraaiing van verantwoordelijkheid", aldus Bikker.

Ulysse Ellian (VVD) vroeg minister David van Weel (Justitie, VVD) wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat Joodse organisaties minder zorgen hebben over de beveiliging. "Hoe normaal is het dat je altijd moet denken aan beveiliging als je bij elkaar wilt komen voor een feestje en dat je er nog zelf voor moet betalen ook."