Kallas verwacht binnen 24 uur akkoord miljarden EU voor Oekraïne

LUXEMBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht binnen 24 uur een akkoord over de EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne. Dat zei Kallas dinsdag op een persconferentie, net nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X meldde dat de Droezjba-pijpleiding is gerepareerd en weer kan worden gebruikt.

De verstoring van die pijpleiding, die Hongarije en Slowakije van goedkope Russische olie voorziet, was voor de Hongaarse premier Viktor Orbán reden om in januari de lening te blokkeren. Ook al was hij daar op de EU-top van december wel akkoord mee gegaan.

"Hopelijk zijn nu alle obstakels weggeruimd", zei Kallas.