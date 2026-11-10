Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI verder omhoog op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen dinsdag opnieuw omhoog op de Amsterdamse beurs. De chipsector wist daarmee verder te herstellen van de zware koersverliezen bij AI-gerelateerde aandelen vorige week. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq inmiddels een groot deel van de koersdreun van afgelopen donderdag heeft teruggewonnen.

De chipsector blijft wel in de belangstelling staan door de affaire van Nvidia-topman Jensen Huang met een vrouw die wordt verdacht van spionage voor China. Nvidia maakt chips die cruciaal zijn voor AI en is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. In tegenstelling tot de andere chipaandelen ging Nvidia maandag opnieuw hard omlaag. Beleggers vragen zich af of de 63-jarige Huang wel kan aanblijven als topman. Ook zijn aandeelhouders een rechtszaak begonnen tegen Nvidia en Huang vanwege misleiding.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1135,84 punten.