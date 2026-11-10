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Kabinet wil dorp Moerdijk behouden maar kiest nog niet definitief

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Moerdijk blijft bestaan, dat is de inzet van het kabinet. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) deelt in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe inschattingen van de ruimte die ontwikkelingen rond het Brabantse dorp innemen. Het scenario waarin Moerdijk behouden blijft, is "haalbaar", concludeert de CDA'er.
Een definitieve keuze maakt De Bat nog niet. Daarvoor moet onder meer nog duidelijk worden hoe het gebied leefbaar kan blijven en wat het perspectief van de industrie rond Moerdijk is.
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