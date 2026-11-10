Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden stappen boos uit overleg met ASML

Economie
door anp
anp101126066 1
Volg ons op Google Nieuws
VELDHOVEN (ANP) - Vakbonden zijn boos weggelopen uit overleg met ASML over het sociaal plan na de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij de chipmachinemaker honderden managementbanen wil schrappen. Ze eisen dat ASML opnieuw onderhandelt over de gemaakte afspraken, maar zeggen dat het bedrijf dat niet wil.
Het conflict draait om het verschuiven van de deadline wanneer ASML de nieuwe organisatie heeft staan. Eerder zou dat november zijn, maar dat is voor verschillende groepen verschoven naar december tot zelfs maart. Dit heeft invloed op de periode waarin boventallige werknemers kunnen zoeken naar nieuw werk. De afspraak was namelijk dat zij vanaf november tot mei met doorbetaling van loon zouden worden vrijgesteld van werk, om een nieuwe baan te vinden.
CNV, De Unie en VHP2 bevestigen na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad dat ze hierom uit het overleg zijn gestapt. Ze vinden de aanpassingen door ASML zo groot, dat dit het bedrijf volgens eerdere afspraken verplicht opnieuw te onderhandelen met de bonden. Over vervolgstappen zijn ze nog niet uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Een egel scharrelt in de schemering tussen bruine herfstbladeren in een tuin.

Heb je egeltjes in je tuin? Dít kun je het beste voor ze doen: 'Een te klein egelhuisje is een doodskistje'

Een smartphone hangt met een kabel aan een USB-aansluiting naast een stoel in de trein.

Overheid waarschuwt voor opladen via USB in trein, café en vliegtuiglobby. Wat is het risico op juice jacking?

Loading