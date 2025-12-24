Chipbedrijven leveren in op Damrak na nieuwe chiponrust VS-China

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven hoorden woensdag tot de meest in het oog springende verliezers op de beurs in Amsterdam na nieuwe Amerikaanse dreigementen van importheffingen op Chinese chips. De VS dreigen in de loop van 2027 zo'n heffing aan China op te leggen, meldde het Amerikaanse handelsagentschap USTR dinsdag na onderzoek naar het beleid van China voor zijn chipindustrie. China hekelde die dreigementen woensdag en verklaarde maatregelen te zullen nemen als de VS doorgaat met zijn acties.

De aandelen van ASML, Besi en ASMI gingen woensdag in de vroege handel tot bijna 1 procent omlaag. Het feit dat de Amerikanen er niet voor kiezen om direct al een nieuwe chipheffing aan China op te leggen, wordt door kenners ook uitgelegd als een teken dat de Amerikaanse president Donald Trump de banden met China probeert te stabiliseren.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus aan een kortere kerstsessie begonnen. De beurshandel in Amsterdam sluit al om 14.00 uur in aanloop naar kerstavond.