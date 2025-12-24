ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky presenteert details uit Amerikaans 20-puntenplan

Samenleving
door Redactie
woensdag, 24 december 2025 om 9:19
bijgewerkt om woensdag, 24 december 2025 om 9:39
anp241225065 1
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft details gepresenteerd uit een nieuw Amerikaans 20-puntenplan, waar de Oekraïense en Amerikaanse delegatie de afgelopen weken over hebben onderhandeld. Volgens Zelensky moeten onder meer de huidige frontlijnen worden bevroren en zou er mogelijk een gedemilitariseerde bufferzone kunnen komen tussen het Oekraïense en het Russische gebied.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft details gepresenteerd uit een nieuw Amerikaans 20-puntenplan, waar de Oekraïense en Amerikaanse delegatie de afgelopen weken over hebben onderhandeld. Volgens Zelensky moeten onder meer de huidige frontlijnen worden bevroren en zou er mogelijk een gedemilitariseerde bufferzone kunnen komen tussen het Oekraïense en het Russische gebied.
Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Russen. De Oekraïense president verwacht deze woensdag nog een antwoord uit Moskou.
De Amerikanen en de Oekraïners zijn het nog niet eens geworden over een langetermijnoplossing wat betreft het opgeven van grondgebied. Rusland wil al het Oekraïense territorium in de Donbas hebben, inclusief de gebieden die nog bezet worden door Oekraïne.
Ook wat betreft het beheer van de kerncentrale in Zaporizja, de grootste van Europa, is er nog geen consensus. In het plan staat nu dat Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten die centrale samen zouden beheren.
Zelensky roept op tot een "ontmoeting met de VS op leidersniveau om de gevoelige kwesties te bespreken". Hij zei niet of de Russische president Vladimir Poetin daar ook bij zou moeten zijn.

Lees ook

Zelensky heeft op papier welke landen troepen sturen na bestandZelensky heeft op papier welke landen troepen sturen na bestand
Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere heldZelensky is helaas niet alleen maar een dappere held
President Zelensky spreekt met NAVO-chef Rutte over plan TrumpPresident Zelensky spreekt met NAVO-chef Rutte over plan Trump
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek-bij-de-opgeblazen-auto-in-moskou-maandagochtend

De dodenlijst van Poetin-generaals

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

1888486915 joggen erj5ekrozef

Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

anp231225087 1

Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

Loading