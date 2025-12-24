Zelensky presenteert details uit Amerikaans 20-puntenplan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft details gepresenteerd uit een nieuw Amerikaans 20-puntenplan, waar de Oekraïense en Amerikaanse delegatie de afgelopen weken over hebben onderhandeld. Volgens Zelensky moeten onder meer de huidige frontlijnen worden bevroren en zou er mogelijk een gedemilitariseerde bufferzone kunnen komen tussen het Oekraïense en het Russische gebied.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Russen. De Oekraïense president verwacht deze woensdag nog een antwoord uit Moskou.

De Amerikanen en de Oekraïners zijn het nog niet eens geworden over een langetermijnoplossing wat betreft het opgeven van grondgebied. Rusland wil al het Oekraïense territorium in de Donbas hebben, inclusief de gebieden die nog bezet worden door Oekraïne

Ook wat betreft het beheer van de kerncentrale in Zaporizja, de grootste van Europa, is er nog geen consensus. In het plan staat nu dat Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten die centrale samen zouden beheren.

Zelensky roept op tot een "ontmoeting met de VS op leidersniveau om de gevoelige kwesties te bespreken". Hij zei niet of de Russische president Vladimir Poetin daar ook bij zou moeten zijn.