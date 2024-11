Chipbedrijven onderaan op gemengd Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven eindigden maandag onderaan bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse aandelenbeurs. In de chipsector wordt deze week uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De verwachtingen over de prestaties van de belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en aanjager van de AI-koersrally op de beurzen zijn hooggespannen.

In afwachting daarop sloot Besi maandag de rij in de AEX-index, de hoofdgraadmeter op het Damrak, met een verlies van 3,3 procent. ASMI en ASML leverden 2,2 procent en 0,9 procent in. Vrijdag kregen de chipbedrijven al flinke verliezen te verwerken.

Verder was de stemming op de beursvloeren gemengd. De AEX sloot 0,3 procent hoger op 865,37 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, eindigde een fractie lager op 869,77 punten. Parijs en Londen noteerden bij het slot plussen tot 0,5 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.