Vierde wereldtitel Verstappen al mogelijk in Las Vegas

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen kan komend weekeinde bij de Grote Prijs van Las Vegas al zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 zeker stellen. De coureur van Red Bull mag maximaal 2 punten verspelen op concurrent Lando Norris van McLaren en dan heeft hij het kampioenschap binnen.

Verstappen wil zelf nog niet te ver vooruitkijken. "We bekijken het race voor race en kijken uit naar de laatste races van het seizoen", laat hij in een vooruitblik van Red Bull weten. "We hebben hier vorig jaar goed gepresteerd en het is een erg snel circuit, met lange rechte stukken en veel mogelijkheden om in te halen en te racen. Opnieuw lijkt het vrij koel te worden, dus het zal gaan om het managen van de banden."

Met een vierde titel schaart Verstappen zich bij Sebastian Vettel en Alain Prost, die in hun carrière ook vier keer wereldkampioen werden. De Argentijn Juan Manuel Fangio won in de jaren vijftig van de vorige eeuw vijf wereldtitels. Lewis Hamilton en Michael Schumacher leiden de ranglijst aller tijden met zeven titels.

Las Vegas

Verstappen leidt de WK-stand met 62 punten voorsprong op Norris. Na de race in Las Vegas zijn er nog maximaal 60 punten te verdienen in de resterende twee grands prix, die van Qatar en Abu Dhabi. Mocht Verstappen in Las Vegas 2 punten van zijn voorsprong kwijtraken aan Norris, dan is zijn marge precies 60 punten. In het vrij onwaarschijnlijke scenario dat Norris in de resterende races in Qatar en Abu Dhabi de maximale score van 60 punten binnenhaalt en Verstappen geen enkel punt scoort, dan komen de Nederlander en de Brit op hetzelfde aantal WK-punten uit. Verstappen wordt dan uitgeroepen tot wereldkampioen omdat hij dit seizoen meer grands prix won dan de coureur van McLaren.

De scenario's voor Las Vegas zijn simpel te omschrijven. Als Verstappen voor Norris eindigt, is hij wereldkampioen. Als Norris wint, dan gaat de strijd verder in Qatar. Dat laatste gebeurt ook als Norris in Las Vegas 3 punten of meer inloopt op Verstappen. Dat is bijvoorbeeld het geval als Norris tweede wordt en Verstappen derde, mits de Nederlander niet het bonuspunt voor de snelste ronde verdient.

Gridstraf

Verstappen startte de vorige race in Brazilië door een mislukte kwalificatie en een gridstraf vanaf de zeventiende plaats en bekroonde een inhaalrace in de regen met de winst. "Het was geweldig om te zien dat we weer in de vorm waren die we daarvoor hadden. Het team heeft fantastisch werk geleverd en we hopen dit in de komende races voort te zetten", aldus Verstappen.