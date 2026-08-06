Chipbedrijven Sandisk en Western Digital onderuit op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Sandisk en Western Digital zijn donderdag onderuitgegaan op de beurzen in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). De vooruitzichten van beide bedrijven voor het huidige kwartaal voldeden echter niet aan de hoge marktverwachtingen. Sandisk zakte 13 procent en Western Digital raakte 19 procent kwijt. Beide aandelen zijn dit jaar hard gestegen door de AI-opmars.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de heropening van de Straat van Hormuz. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten, na een aanscherping van het slotrecord op woensdag. De brede S&P 500-index was vrijwel vlak op 7726 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.