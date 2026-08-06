MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft de uitzetting van een Russische mediapersoonlijkheid in Frankrijk, Ksenia Fjodorova, veroordeeld en onaanvaardbaar genoemd. Fjodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en is in Parijs een televisiepersoonlijkheid geworden dankzij onder meer bijdragen voor Europe 1, CNews en JDnews.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou beschouwt volgens een woordvoerder de zaak tegen Fjodorova als een vervolging van een journalist met nepaanklachten. Volgens hem willen de leiders in Frankrijk geen Russische standpunten horen "en wijten elk probleem in het land aan Rusland".

Begin deze week heeft Fjodorova een beroep tegen haar uitzetting verloren. Parijs noemt haar een propagandist en verspreider van desinformatie. Fjodorova weerspreekt dat en noemt het politieke vervolging die erop gericht is alternatieven voor de mening van de mainstreammedia tot zwijgen te brengen.