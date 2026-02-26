Chipbedrijven trekken AEX omlaag na resultaten Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een verlies gesloten. Chipbedrijven trokken de AEX-index omlaag na de presentatie van de kwartaalcijfers van Nvidia. Die ontwikkelaar van AI-chips overtrof de verwachtingen rondom de omzetgroei. Maar het bedrijf wist twijfels op de financiële markten over de houdbaarheid van de gigantische investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie niet weg te nemen.

De AEX sloot 0,7 procent lager op 1022,40 punten. Onderaan stonden chipbedrijven ASMI, ASML en Besi met minnen tot 4,5 procent. Als toeleveranciers van halfgeleiderfabrikanten bewegen zij vaak mee met het sentiment rond de techsector.

De MidKap deed het beter en won juist 0,3 procent tot 1034,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.