Hillary Clinton zegt geen informatie te hebben over Epstein

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 17:50
CHAPPAQUA (ANP) - Hillary Clinton zegt geen informatie te hebben over de misdaden van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. De voormalige first lady van de Verenigde Staten getuigt donderdag achter gesloten deuren voor een parlementaire onderzoekscommissie en plaatste vlak voor het begin haar openingsverklaring op X.
"De commissie heeft haar dagvaarding aan mij gerechtvaardigd op basis van de aanname dat ik informatie zou hebben over de onderzoeken naar de criminele activiteiten van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell", schrijft Clinton. "Laat me zo duidelijk zijn als ik kan. Die heb ik niet."
"Ik kan me niet herinneren dat ik mr. Epstein ooit heb ontmoet. Ik heb nooit in zijn vliegtuig gevlogen of zijn eiland, huis of kantoren bezocht", aldus Clinton.
Hillary's man Bill Clinton, president van 1993 tot 2001, heeft wel banden gehad met Epstein, maar zegt die lang geleden verbroken te hebben. Hij moet vrijdag voor de commissie verschijnen.
