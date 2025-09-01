Poetin wil banden aanhalen met India en zijn 'goede vriend' Modi

TIANJIN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens de top in het Chinese Tianjin een ontmoeting gehad met de Indiase premier Narendra Modi. Poetin noemde hem zijn "goede vriend" en zei dat hij de banden met India wil aanhalen.

De twee leiders kwamen dit weekend aan in China voor een bijeenkomst van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO). Maandag zijn ze samen naar de locatie gereisd, meldt Modi op X. "Gesprekken met hem zijn altijd verhelderend", schrijft de Indiase premier. Eenmaal aangekomen bij de top zijn ze begonnen met een officieel Russisch-Indiaas overleg.

De relatie tussen Rusland en India kwam de afgelopen weken onder druk te staan door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij bekritiseerde bondgenoot India openlijk omdat het nog steeds olie koopt van Rusland en heeft het land invoerheffingen van 50 procent opgelegd.

India heeft gezegd gewoon door te gaan met het kopen van Russische olie en noemde de Amerikaanse maatregelen "oneerlijk".