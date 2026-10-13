Chipbedrijven verder omlaag op voorzichtig Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht lager begonnen na het bereiken van een nieuw recordniveau een dag eerder. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi gingen opnieuw omlaag na zware koersverliezen van Japanse en Zuid-Koreaanse chipbedrijven door zorgen over toenemende concurrentie uit China.

Supermarktconcern Ahold Delhaize toonde licht herstel na de koersval een dag eerder. De IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Etos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop&Shop zijn nog steeds niet opgelost. Een woordvoerder van Ahold Delhaize verklaarde dat het concern "hard bezig" is met het oplossen van het euvel. Het concern kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurityincident dat heeft geleid tot lege schappen in verschillende AH-supermarkten in het land.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1132,80 punten. De AEX eindigde maandag op een nieuw slotrecord, mede dankzij een stevige koerswinst van betaalbedrijf Adyen.